Leichenfund im See: Alle Teile von einer Person

Suchaktion am See läuft weiter

Seit dem Fund des weiblichen Torso sowie des Kopfes am Freitag im Bereich der Ruster Bucht suchten Ermittler, unterstützt durch Cobra-Tauchern und die Feuerwehr, das Gebiet ab. Auch Spürhunde, die speziell darauf trainiert wurden, durch die Verwesung freigesetzte Geruchsstoffe zu wittern, wurden eingesetzt. Am Montag waren weitere Leichenteile - zwei Unterarme ohne Hände sowie ein Ober- und ein Unterschenkel - gefunden worden.