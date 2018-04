Thomas Arnoldner wird neuer Telekom-Austria-Chef

An der Spitze der Telekom Austria ist einem Insider zufolge im Sommer ein Wechsel an der Spitze geplant. Der derzeitige Konzernchef des mehrheitlich zum mexikanischen Mobilfunkkonzern America Movil gehörenden Unternehmens, Alejandro Plater (50), soll abgelöst werden. Bei seinem Nachfolger soll es sich um Thomas Arnoldner handeln. Der 40-jährige Österreicher sitzt derzeit in der Geschäftsführung des Konkurrenten T-Systems Austria, der zur Deutschen Telekom gehört.