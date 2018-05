„Symphony of the Seas“: Freizeitpark auf hoher See

Konventionell ist dafür die Umwelttechnologie: Die „Symphony of the Seas“ fährt hauptsächlich mit Schweröl. Die Abgase werden an Bord durch Schwefelfilter behandelt. Die Schiffe der neuen Icon-Klasse werden dann mit Flüssiggas (LNG) betrieben, was den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen dann nochmals deutlich reduziert. Die zwei Neubauten sollen 2022 und 2024 ausgeliefert werden. Doch schon jetzt verbraucht die „Symphony of the Seas“ laut Reederei 25 Prozent weniger Emissionen als das namensgebende erste Schiff der Oasis-Klasse.