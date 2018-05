Überall arbeiten mit Microsofts Surface Pro LTE?

Inklusive Zubehör ziemlich teuer

Problematisch für Privatanwender, im Business-Umfeld aber möglicherweise in Kauf zu nehmen: Wer ein rundes Surface-Pro-Paket sein Eigen nennen will, muss recht tief ins Börsel greifen. Die getestete LTE-Version kommt ohne Zubehör auf rund 1250 Euro. Mit acht Gigabyte RAM und 256 Gigabyte SSD-Speicher kommt sie auf rund 1540 Euro. Das Tastatur-Cover schlägt nochmals mit rund 116, der Eingabestift mit 90 Euro zu Buche. In Summe kommt das günstigste LTE-Surface mit Zubehör so auf fast 1500 Euro - und zwar mit nur einem Jahr Garantie. Zum Vergleich: Ohne LTE-Modem kostet ein ident ausgestattetes Surface Pro 880 Euro, also fast 400 Euro weniger. Mit Zubehör sind es dann gut 1100 Euro - also 400 weniger als mit LTE-Modem.