Pettenbacher Dschihad-Fan in Steyr vor Gericht

Der Angeklagte, für den die Unschuldsvermutung gilt, wohnt in einem kleinen Dorf bei Pettenbach im Bezirk Kirchdorf. Er ist 52 Jahre alt, wurde in der Türkei geboren, ist aber seit Längerem österreichischer Staatsbürger. Und offenbar ein Fan der Terrorvereinigung „Islamischer Staat“. Zumindest teilte er im Jahr 2013 auf seiner Facebook-Seite das Video „Cihad’i anlatan siir“, was übersetzt „Ein Gedicht über den Dschihad“ bedeutet. Da ist am Startbild ein Reiter mit IS-Flagge und dem Namen des - inzwischen erschossenen - IS-Anführers Abu Omar Al Baghdadi zu sehen, in weiterer Folge bewaffnete IS-Anhänger. In dem Video wird zudem der Märtyrertod verherrlicht.