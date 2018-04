So feiern sich Bayerns „Desperate Housewives“

Für den FC Bayern läuft es derzeit wie am Schnürchen. Den deutschen Meistertitel haben die Münchner schon eingetütet, in der Champions League stehen sie im Halbfinale - und am Dienstag haben sie mit einem eindrucksvollen 6:2-Sieg bei Bayer Leverkusen den Einzug ins DFB-Pokalfinale in Berlin perfekt gemacht. Den klaren Erfolg feierten die Bayern-Stars auf recht innovative Weise...