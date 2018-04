Weltrekordler Dennis Kimetto in Wien gelandet

Mit einem Airbus 380, dem größten Verkehrsflugzeug der zivilen Luftfahrt, war Kimetto Mittwoch um 13.07 Uhr mit der Emirates EK 127, aus Dubai kommend, mit zwölf Minuten Verspätung in Schwechat gelandet. VCM-Veranstalter Konrad nahm den Superstar in Schwechat in Empfang. Kimetto will in Wien an seine alten Top-Zeiten anknüpfen. Aber wie er wirklich in Form ist, steht in den Sternen. Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag wird er schon mehr Auskunft geben können.