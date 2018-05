Zeitwende am Kaukasus: Von Tiflis bis Baku

Ein Millionenpublikum blickt diese Woche erneut gespannt nach Baku, wenn Sebastian Vettel, Lewis Hamilton & Co. durch die Metropole am Kaspischen Meer rasen. Seit Tagen laufen die Vorbereitungen für den Formel-1-Zirkus auf Hochtouren. „Am 28. Mai 1918 war die Republik Aserbaidschan ausgerufen worden. Wegen unserer 100-Jahre-Feiern wurde der Grand Prix von Juni auf Ende April vorverlegt“, so Rashid. Die Strecke verläuft sogar ein Stück direkt entlang der historischen Stadtmauer.



Ob Motorsport, der Eurovision Song Contest wie 2012 oder kultureller Reichtum - was auch immer die Länder am Kaukasus in den Blickpunkt rückt, sie wollen heute das sein, was sie zu Zeiten der berühmten Seidenstraße über Jahrhunderte hinweg eigentlich schon waren: faszinierende Stationen für Reisende zwischen Ost und West.