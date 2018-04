Die coolsten Beauty-Trends fürs Festival

Farbe für die Augen

Flower-Power und mehr: Wenn die Festival-Saison eröffnet ist, darf der Look wieder ausgefallen und bunt werden. Vor allem auf den Lidern strahlen heuer kräftige Farben in allen Tönen des Regenbogens. Erlaubt ist dabei, was gefällt: neonfarbene Mascara, bunte Smokey Eyes oder zarte Akzente mit farbigem Eyeliner.