Marcel Sabitzer meldet sich aus dem Krankenhaus

Leipzig-Legionär Marcel Sabitzer hat sich am Mittwoch via Twitter an seine Fans gewandt. Der ÖFB-Teamkicker fällt ja nach einer Operation an seiner rechten Schulter für den Rest der deutschen Bundesliga-Saison und auch für Österreichs Testspiele gegen Russland (30. Mai), Deutschland (2. Juni) und Brasilien (10. Juni) aus.