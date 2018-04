Wirt warb per Mail um Gäste: Erpressung mit „Datenschutz“

In der Wirtschaftskammer will man in Zukunft aufrüsten und weiter gegen solche Erpressungsversuche vorgehen: „Diese Methoden scheinen Vorboten auf die kommende Datenschutzverordnung zu sein. Unseriöse Personen entwickeln Geschäftsmodelle, mit denen sie Unternehmer einschüchtern wollen, um von ihnen Geld zu lukrieren“, sagt WK-Präsident Peter Nemeth. Diesen Versuchen werde jedoch ein Riegel vorgeschoben, heißt es.