Kokain-Bande hinter Gittern

Einer Süchtigen in Brunn am Gebirge retteten Sanitäter und Notarzt im vergangenen Dezember nach einer Überdosis das Leben. Nach dem Spitalsaufenthalt nahmen Drogenfahnder des Bezirkspolizeikommandos in Mödling die Frau ins Verhör. Sie gab zu, seit 2015 Kokain um knapp 150.000 Euro von vier Männern gekauft zu haben, kannte aber nur die Alias-Namen, unter denen die Dealer in der Szene auftraten. „Bei weiteren Erhebungen konnten wir die Verdächtigen schließlich identifizieren“, so ein Ermittler. Der Kopf der Bande, ein gebürtiger Serbe (29) mit deutschem Pass, der als sogenanntes U-Boot in Österreich lebte, wurde schließlich in Leobersdorf im Bezirk Baden festgenommen. In seinem Drogenversteck in Wien stellten die Beamten daraufhin Kokain im Straßenverkaufswert von 12.000 Euro, Mittel zum Strecken des „Stoffs“, mehrere Handys sowie Bargeld sicher.