Darmflora macht aus Obst Gehirnnahrung

„Die Verbindung zwischen Hirn und Darmbewohnern ist vielschichtiger als bisher angenommen“, berichtet Hormonspezialist Univ.-Prof. DDr. Johannes Huber im Vorfeld des „Symposium für den Endokrinen Kreis“, vom 20. bis 22. April in Wien. „Die Darmflora kann zum Beispiel aus Gemüse und Obst kleine Verbindungen, so genannte kurzkettige Fettsäuren herstellen, die nicht nur den Darmzellen zusätzlich als Nahrung dienen, sondern in Nervenzellen die Leistungsfähigkeit erhöhen.“ Etwa die Buttersäure, die im Alter auftretende Blockaden der Genaktivität im Gehirn mildert und damit die Arbeitsfähigkeit der Denkzentrale verbessert. Ein Grund mehr, bei frischem Obst und Gemüse ordentlich zuzugreifen.