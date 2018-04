Gemeinde wollte Hund nicht anmelden

Ihre neue Assistenzhündin „Jolie“, die sie wegen einer Erkrankung benötigt, wollte Irina H. bei ihrer Gemeinde anmelden. Da die Leserin schon mehrere Hunde hatte, weiß sie, was dafür nötig ist. In Oberösterreich ist - wie unter anderem in Wien, Salzburg oder der Steiermark - auch eine gültige Haftpflichtversicherung des Hundehalters mit einer Deckung von mindestens 725.000 Euro vorgeschrieben. Doch der Sachbearbeiter am Gemeindeamt weigerte sich, den Vierbeiner anzumelden. Begründung: Die Versicherung sei auf den Ehemann von Frau H. ausgestellt.