Ricciardo fordert: „Möchte im besten Auto sitzen!“

Daniel Ricciardo sorgte am vergangenen Wochenende für die bisher größte Überraschung in der noch jungen Formel-1-Saison. Der „Dauergrinser“ von Red Bull fuhr in China sensationell zum Sieg. Sein Vertrag bei den „Bullen“ läuft nach dieser Saison aus. Derzeit ist der Australier wohl die heißeste Aktie am Fahrermarkt in der Motorsport-Königsklasse.