Ihre Mutter ermutigte sie zum „Playboy“-Shooting

Obwohl sie zuerst skeptisch der Idee gegenüber war, spärlich bekleidet für das Männermagazin zu posieren, ermunterte ihre Mutter sie zu dem mutigen Schritt. Die Ikone, die in Ladysmith im kanadischen British Columbia geboren wurde, erzählte im Interview mit ITVs Morgenmagazin „Good Morning Britain“ in London: „Es war die Entscheidung der Frauen, in dem Magazin aufzutauchen. Es war meine Entscheidung, im Magazin zu erscheinen. Ich wurde nicht gezwungen, irgendetwas zu tun, bei dem ich mich unwohl gefühlt hätte. Meine erste Reaktion war: nein. Dann sprach ich mit meiner Mutter und sie fragte, warum nicht? ,Komm raus aus dieser Kleinstadt, gehe nach Los Angeles.‘ Wie aufregend. Ich war zuvor noch niemals in einem Flugzeug, ich war nie aus meiner Kleinstadt rausgekommen und ich war zu Tode verängstigt. Ich wurde viel von meiner schmerzhaften Schüchternheit los. Das ist sicher.“