Endlich ist die Sonne wieder da. Auch der Sommer ist nicht mehr weit von uns entfernt. Es ist also längst an der Zeit, sich um passende Sonnenbrillen zu kümmern. Denn was nützt das beste Outfit, ohne die passenden Shades? Generell sind Sonnenbrillen ja wie Schuhe oder Handtaschen: Man kann nie genug von ihnen haben. Damit das Budget auch für mehrere Exemplare reicht, hat City4U die coolsten Sonnenbrillen unter 20 Euro herausgesucht.