Erdkampfbomber stellt Terrorkrieger auf der Flucht

Pilot kann in völliger Dunkelheit agieren

Geschützt wird das Flugzeug durch eine Titan-Panzerung, die auch Teile der Flugkontrollsysteme abdeckt. Das Flugzeug kann deshalb direkten Treffern von panzerbrechenden oder hochexplosiven Projektilen bis zum Kaliber 23 Millimeter widerstehen. Die Treibstofftanks sind selbstversiegelnd und sollen so konstruiert sein, dass sie bei Treffern nicht explodieren können. Die hydraulischen Flugkontrollsysteme können durch manuelle Seilzüge ersetzt werden. Daher kann der Piloten das Flugzeug selbst dann noch fliegen und landen, wenn die Hydraulik oder Teile der Flügel zerschossen sind. Die Düsen sind bewusst so weit voneinander angebracht, dass die Wahrscheinlichkeit gleichzeitiger Treffer beider Triebwerke sehr gering ist. Der Pilot kann mittels Nachtsichtgeräten in völliger Dunkelheit agieren. Die Maschinen haben einsitzige Cockpits mit einer großen blasenförmigen Kuppel, um dem Piloten eine möglichst freie Rundumsicht zu bieten.