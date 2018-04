„Zauberer“

Chronik einer Kindesentführung: Evelyn, eine Krankenschwester, bindet Tommy (Nono Bangert), einen kleinen Jungen, mit einer Lüge über seine in einen Unfall involvierte Mutter, an sich. Nimmt ihn, nachdem sie ihm die blutende Lippe genäht hat, einfach zu sich mit. Doch eine ganze Reihe anderer Ereignisse scheint mit dem Verschwinden des Buben in Verbindung zu stehen.