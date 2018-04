Letzter der geliebten Corgis der Queen gestorben

Queen Elizabeth II. ist nach dem Tod ihres Hundes in tiefer Trauer. Die 91-Jährige, die am Samstag ihren 92. Geburtstag feiert, musste ihren geliebten Corgi „Willow“ am Sonntag auf Windsor Castle einschläfern lassen, nachdem die in die Jahre gekommene Hündin an Krebs erkrankt war.