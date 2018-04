Sie werden auch dich heimsuchen: „Ghost Stories“

„Ghost Stories“ basiert auf der gleichnamigen Theaterproduktion, die 2010 in Liverpool zur Kult-Premiere wurde. Andy Nymans Adaption für die große Leinwand nimmt uns auf eine von Schrecken durchzogene Reise nach Großbritannien mit und gewährt peu à peu einen verstörenden Blick in eine belastete Seele. Solider Schwitzhändchen-Spuk also.