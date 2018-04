Traum vom Triple! Bayern mit Kampfansage an Real

Der FC Bayern darf weiterhin vom Triple träumen. Die Münchner sind am Dienstagabend ins DFB-Pokalfinale eingezogen, in dem man die zuletzt formstarken Leverkusener in beeindruckender Manier mit 6:2 aus ihrem eigenen Stadion schoss. Das Finale am 19. Mai in Berlin soll aber nicht das letzte Spiel des im Sommer in Pension gehenden Trainers Jupp Heynckes werden.