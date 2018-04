Die schönsten Gastgärten in Wien

Das Weinhandwerk ist einer der Geheimtipps in Sachen „wunderschöner Gastgarten in der Natur“. In Stammersdorf gelegen, mit einem traumhaften Ambiente direkt im Weingarten. Die Besitzer Verena und Martin bieten ihren Gästen unvergessliche Stunden. Es gibt einen Wildkräutergarten, dessen Ernte für zahlreiche leckere Gerichte verwendet wird. Man kann Delikates aus der Räucherwerkstatt, Spezialitäten aus Südtirol und selbstgebackenes Bio-Brot kosten. Entweder man macht es sich auf den Tischen gemütlich, relaxt in der Hängematte oder nimmt einen Picknickkorb mit auf die Wiese - wie auch immer man es macht, man wird es genießen.