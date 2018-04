KAV zahlte nicht einmal die Rechnungen pünktlich

Es ist unglaublich, was der Rechnungshof ans Tageslicht bringt: „Der KAV ließ ein Potenzial an Skontoerträgen von 21,06 Millionen Euro ungenutzt, das bei optimaler und fristgerechter Rechnungsprüfung, Freigabe und Zahlung möglich gewesen wäre“, heißt es. Weil Zahlungen seitens des KAV viel später erfolgten als vereinbart, entstanden in den überprüften Rechnungen Mehrkosten von 48.000 Euro.