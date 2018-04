Todesdrama am Gardasee: Tiroler stirbt beim Joggen

Tödliches Drama im Italien-Urlaub: Mit Musik in den Ohren joggte ein 62-jähriger Tiroler am frühen Dienstagmorgen im Sonnenschein durch das italienische Dörfchen Pacengo di Lazise unweit vom Veroneser Südost-Ufer des Gardasees entfernt. Der See funkelte im frühsommerlichen Wetter. Doch die Ehefrau wunderte sich, als der Gatte nach dem Morgensport nicht wieder in die gemeinsame Unterkunft kam.