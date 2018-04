Falscher Polizist versuchte Schulden einzutreiben

Mit dem Schuldner eines Bekannten vereinbarte der 42-Jährige einen Parkplatz in Salzburg-Schallmoos für Dienstagabend einen Termin. In dem er sich als Gendarm ausgab, wollte er an Informationen gelangen. Denn der Mann hatte einen fünfstelligen Betrag bei dem Freund des falschen Polizisten offen. Um dem Ganzen eine Art Glaubwürdigkeit zu verleihen, zeigte der 42-Jährige eine sogenannte Kokarde, also einen alten Dienstausweis her.