Achtung Katzenhalter - Todesfalle gekippte Fenster

Immer wieder bleiben Stubentiger beim Versuch, durch ein gekipptes Fenster zu gelangen im Spalt hängen. "Je länger die Katze eingeklemmt ist, desto schwerer die Verletzungen - das Tier rutscht immer tiefer nach unten, der Körper wird zwischen Rippenbogen und Becken zusammengedrückt und die Blutversorgung zu Gefäßen unterbrochen", so die Wiener Tierschutzombudsfrau Evy Persy. Die Folgen: Innere Organe, Rückenmark etc. sterben ab. Viele Katzen ereilte so schon ein qualvoller Tod.