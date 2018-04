Jetzt kommt doch noch das Alk-Verbot im Hessenpark

Nun also doch: Beim Hessenpark-Gipfel von Polizei und Vertretern der Linzer Stadtpolitik kündigte die SPÖ an, in der nächsten Gemeinderatssitzung am 24. Mai einem Alkoholverbot zuzustimmen. Dieses haben FPÖ und ÖVP jahrelang gefordert. Bereits Anfang Juni soll das neue Gesetz im Problempark bereits gelten.