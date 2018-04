Wenn eine Bombe dein Leben verändert: „Stronger“

Die Bombe reißt ihm beide Unterschenkel weg. In seinem autobiografischen Buch „Stronger“ beschreibt Jeff Bauman, wie sich sein Leben durch das Attentat auf den Boston Marathon verändert hat. Dass Jeff, im Film von Jake Gyllenhaal gespielt, am 15. April 2013 in der Nähe der Ziellinie stand, um seine On-Off-Freundin Erin anzufeuern, war Schicksal. Der steinige Weg eines schwer Versehrten, der zur falschen Zeit am falschen Ort war.