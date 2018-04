Drei tapfere Helden, die einen Terroranschlag verhinderten - und in der Verfilmung dieses dramatischen Stoffes sich selber spielen? Was eigentlich undenkbar klingt, ist für Hollywood-Altmeister Clint Eastwood nicht mehr als eine Herausforderung. Sein neues Regie-Werk „The 15:17 To Paris“ startet am 20. April in unseren Kinos.