Hurleys Sohn will, dass sie ihre Brüste einpackt

Mit seinem Anliegen stoße Damian bei seiner Mutter allerdings auf taube Ohren. Immerhin bringen die sexy Schnappschüsse, für die oft auch der Sohnemann auf den Auslöser drücken muss, auch Geld - vor allem, wenn Hurley ihre eigene Bikini-Kollektion an die Frau bringen will. Den Nörgeleien ihres Sohnes will Liz Hurley also nicht nachgegeben. Angeblich habe sie Damian sogar gesagt, wenn er nicht damit aufhöre, würde sie „beim nächsten Elternabend eine Nonnentracht tragen“, so der Insider.