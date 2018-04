Wiens rot-grüne Regierung erhöht Bäderpreise

Ein Besuch in den städtischen Wiener Sommerbädern wird heuer teurer. So bezahlen Erwachsene für eine Monats- bzw. Jahreskarte künftig um sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Bäderchef Hubert Teubenbacher argumentiert die Preiserhöhungen mit der Anpassung an die Inflation sowie mit der Erhöhung des Umsatzsteuersatzes für Bäderbetriebe von zehn auf 13 Prozent.