Untreue-Prozess gegen Uwe Scheuch gestartet

Am Landesgericht Klagenfurt hat am Mittwoch um 9 Uhr ein neues Verfahren gegen den Ex-Politiker Uwe Scheuch begonnen. Der Schaden soll laut Anklage 23.000 Euro betragen. Dem 48-Jährigen und früheren Landeshauptmann-Stellvertreter und Parteichef der Freiheitlichen in Kärnten wird Untreue vorgeworfen. Er soll einen seiner ehemaligen Mitarbeiter dazu angewiesen haben, überhöhte Rechnungen als richtig zu deklarieren.