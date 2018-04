Das ist Beyonces Make-up-Geheimnis

Beyonce ist Samstagnacht auf dem Coachella Festival in Kalifornien aufgetreten und wurde damit zur ersten schwarzen Frau, die dort als Headliner auftreten durfte. Abgesehen von ihren aufwendigen Outfits und ihren knapp 200 Background-Tänzern bewunderten die Fans insbesondere die Tatsache, dass das Make-up der Sängerin über die ganzen zwei Stunden nicht verwischte. Ihr Visagist verrät nun, was das Geheimnis hinter diesem unglaublich haltbaren Look.