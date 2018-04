„Amazonisierung“ des Konsums schreitet voran

Nicht nur in Österreich knabbert Amazon an den Umsätzen der Händler: In Deutschland verbucht der Online-Riese einer Studie des IFH Köln zufolge inzwischen fast die Hälfte aller Online-Umsätze. Der Marktanteil von Amazon, über Eigenhandel und den Marketplace zusammengenommen, betrage derzeit 46 Prozent, teilte das IFH am Dienstag mit. Ein weiterer großer Teil der Umsätze im Netz werde zudem von Amazon beeinflusst, weil Verbraucher dort zuvor nach Produktinformationen, Preisen, Kundenbewertungen oder Marken gesucht hätten.