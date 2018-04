105-Millionen-Mann bei Mourinho auf Abstellgleis

Manchester United kassierte am Sonntag eine peinliche 0:1-Heimblamage gegen Schlusslicht West Bromwich Albion (oben im Video). Pogba kam nur 58 Minuten zum Einsatz. Nach der Pleite stand Lokalrivale Manchester City zudem noch als Meister fest. Bei fünf verbleibenden Partien und 16 Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten United ist Leader City nicht mehr einzuholen. In der nächsten Saison will United - wohl ohne Pogba - den Spieß wieder umdrehen.