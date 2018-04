Frühere US-First-Lady Barbara Bush gestorben

„Die frühere First Lady der Vereinigten Staaten, Barbara Pierce Bush, ist am 17. April 2018 im Alter von 92 Jahren gestorben“, hieß es in der Erklärung des Büros von George H. W. Bush. Erst am Sonntag hatte die Familie erklärt, Barbara habe nach einer Serie von Krankenhausaufenthalten entschieden, „keine weitere medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen“.