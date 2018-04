30 Seconds To Mars: Beliebigkeit in Reinkultur

Für eine Band in derartiger Größenordnung ist all das dennoch zu viel Schein und zu wenig Sein. Bei 30 Seconds To Mars zeigt sich ganz klar, dass man kreative Leerfelder nicht immer durch eine kunterbunte Show und viel Prunk kaschieren kann. Jared Leto ist der einzige Hollywood-Schauspieler, der auch als Musiker zu einem Weltstar gereift ist, doch im 20. Jahr ihres Bestehens ruht sich die Band längst nur noch auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus und setzt auf kompositorisch Trends nacheifernde Belanglosigkeiten. Die stolz in die Höhe gereckte Österreich-Fahne bei „Do Or Die“ ist dabei nur der Gipfel der Anbiederung. Wer noch nicht genug hat oder sich vom Gegenteil überzeugen lassen will - am 1. September gibt es ein da capo mit der Band in der Grazer Stadthalle.