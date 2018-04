Gute Bilanz 2017 für Hypo Tirol: 22 Mill. € Gewinn

Die Kernkapitalquote liege aktuell bei 14,5 Prozent - seit dem Jahr 2012 habe man sich dahingehend um fünf Prozent verbessert. „Die Hypo Tirol hat sich stabilisiert. Und Regionalität ist wieder in und in Mode“, betonte Stauder. Durch solide Arbeit sei es gelungen, wieder am Kapitalmarkt Fuß zu fassen. Der Mitarbeiterstand - derzeit sind über 500 Beschäftigte in der Hypo tätig - werde so wie auch das Filialnetz gleich bleiben.