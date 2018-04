Carport in Vollbrand: Drei Schwerverletzte

Drei Schwerverletzte hat am Dienstagnachmittag der Brand eines Carports in Niederösterreich gefordert. Aus bisher unbekannten Gründen standen sowohl die Konstruktion als auch ein darunter abgestellter Kleinbus und ein Motorboot in Vollbrand, als die Einsatzkräfte aus mehreren benachbarten Orten anrückten. Nach wie vor ist das Feuer in Neumühl (Bezirk Scheibbs) nicht gelöscht, der Brand wird auch aus der Luft bekämpft. Die Drei Verletzten wurden mittels Notarzthubschrauber abtransportiert.