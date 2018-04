Daten-Skandal bei Facebook: Anwalt aus Steyr klagt

„In dieser Form ging in Österreich noch niemand so gegen Facebook vor. Es gibt nur Klagen gegen das Geschäftsmodell“, sieht sich Niedermayr erneut als Pionier. Er hat auch im Zusammenhang mit der Luftverschmutzung als Erster eine Staatshaftungsklage eingereicht. Um bei einer Erkrankung Schadenersatz einfordern zu können. Gegen das Unernehmen von Gründer Mark Zuckerberg zieht er nicht aus monetären Gründen vor Gericht. „Ich bin vom Erfolg überzeugt und möchte vielen ermöglichen, meinem Beispiel zu folgen“, so der 43-Jährige.