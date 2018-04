Traumberuf: Technikprofis kommen aus Grödig

Mehr Musik lohnt sich schon jetzt an der NMS Grödig: Ab Herbst kommt ein weiterer Schwerpunkt dazu. Die Schule - sie wird auch MINT-Standort - bietet Science-Stunden (Chemie, Physik, Werken) an. Die Jugend soll so für Technik begeistert werden. Auch die Wirtschaft im Ort unterstützt das Programm.