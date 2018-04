GosT und Co.: Liebe zur elektronischen Nostalgie

„Daft Punk sehen mit Masken doch auch cool aus, oder nicht“, lacht er, „ich mag einfach den Look, weil er gut zu meiner Musik passt. Es ist aber nicht so, dass ich mich dahinter verstecke. Bei kleineren Konzerten hänge ich danach mit den Fans ab und bin dabei auch nicht maskiert.“ Geprägt wurde seine Ideologie durch die Heimat. Der Familienvater wuchs in einem kleinen Dorf in Texas, mitten im sogenannten „Bible Belt“ auf und wurde sehr früh von den Zwängen der Religion in Beschlag genommen. „Dort gibt es an jeder Ecke Kirchen und die Menschen wollten mir immer anhand eines veralteten Buches erklären, wie ich mein Leben zu führen habe. Mit GosT verarbeite ich meine Erfahrungen damit und gebe eine Antwort auf die Fragen, die sich mir damals stellten. ,Possessor‘ ist ein Tribut an Personen wie Anneliese Michel, die einst von Priestern zu Tode exorziert wurden, anstatt vernünftig in einem Spital behandelt zu werden.“