Bruckner Orchester geht auf England-Tournee

Start in Edinburgh

Die Usher Hall im schottischen Edinburgh macht den Anfang. Hier steht die zweite Symphonie von Gustav Mahler auf dem Programm - wie in den vier folgenden Konzerten. Beim sechsten und letzten Abend in Birmingham bietet man Mozart und Bruckner. Mahler wurde schon öfter gespielt, etwa beim Eröffnungskonzert des Brucknerfestes im Herbst: „Ja, es ist eine Wiederaufnahme.“ Vor Ort in Middlesbrough, London, Reading und Sheffield wird nur mehr unmittelbar vor den Konzerten geprobt, englische Top-Chöre stoßen dazu.