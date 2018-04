Glyphosat-Diskussion bei Oberösterreich Stammtisch

Experten stehen Rede und Antwort

„Unkrautvernichter in der Landwirtschaft - flächendeckendes Gift?“, ist das Motto beim Oberösterreich Stammtisch von „OÖ-Krone“ und ORF OÖ, der am nächsten Mittwoch, den 25. April, im Gasthof „Klosterhof“ in Baumgartenberg stattfinden wird. Am Podium werden wie immer zahlreiche Experten debattieren, aber auch das Publikum ist gefragt. In bewährter Manier wird „OÖ-Krone“-Chefredakteur Harald Kalcher die Diskussion moderieren - erstmals gemeinsam mit Programmchef Michael Trnka vom ORF OÖ.