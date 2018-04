Der erste Vorbote des Badesommers

Den Anfang macht das größte Bad Kärntens in der Wörthersee-Ostbucht: Am 28. April öffnen das Strandbad Klagenfurt und die Bäder Maiernigg und Loretto ihre Pforten. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Sonnenhungrige kommen dann wieder voll auf ihre Kosten. Ins Wasser werden sich aber wohl noch nicht alle trauen“, vermutet Harald Raffer von den Stadtwerken Klagenfurt. Er dürfte richtig liegen: Der Wörthersee hat eine Wassertemperatur von gerade einmal zwölf Grad, der Weißensee liegt bei neun und der Keutschacher See sowie der Rauschelesee halten derzeit bei zehn Grad. Bei Letzterem müssen sich Sonnenhungrige noch gedulden. Nach dem großen Spielplatz-Neubau im Vorjahr wird derzeit der Rasen saniert, Kabinen werden aufgestellt. „Wir planen einen offiziellen Badestart Anfang Juni“, so Keutschachs Bürgermeister Karl Dovjak.