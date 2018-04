Megateure Großprojekte: Mehr Kontrolle gefordert

Das nächste Großprojekt in Innsbruck steht schon in den Startlöchern: Der Bau einer 50-Meter-Beckens im nördlichen Teil des Tivoli-Schwimmbads. „Es gibt in ganz Westösterreich keine ganzjährig nutzbare 50-Meter-Schwimmhalle. Innsbruck muss der Standort für dieses wichtige Angebot sein. Dazu brauchen wir auch die Unterstützung von Land und Bund“, erklärte VP-Sportsprecher Andreas Wanker