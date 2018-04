Sohn von FPÖ-Landesrat bei Unfall schwer verletzt

Zurück auf Zebrastreifen gestiegen

Laut den Aussagen des Lenkers sei der Unfall so passiert: Der 22-Jährige überquerte am Montagabend um 20 Uhr in Leonding in der Ortschaft Gaumberg auf dem Zebrastreifen die Paschinger Straße. Er sei auch schon am Gehsteig gewesen, habe sich dann aber - für einen stadtauswärts fahrenden Linzer (39) völlig überraschend - umgedreht und sei zurück auf den Schutzweg gestiegen. Der 39-jährige Autolenker konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Fußgänger frontal. Der Anprall war so heftig, dass der 22-Jährige 15 Meter weit weggeschleudert wurde und schwerst verletzt liegen blieb.