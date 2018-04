Eltern, gebt den Kindern lieber Wasser zu trinken!

Viel zu viel „weißes Gift“

Laut WHO sollten Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren täglich etwa 35 Gramm Zucker, Sieben- bis Zehnjährige 42 Gramm zu sich nehmen. Die getesteten Kindergetränke enthielten pro 100 Milliliter zwischen 3,3 und elf Gramm Zucker. Die ärgste „Bombe“ ist die Wakeup-Limo. Ein halber Liter enthält 55 Gramm Zucker. Das sind 157 Prozent dessen, was ein Kindergartenkind pro Tag an „weißem Gift“ zu sich nehmen sollte.