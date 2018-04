Trotz des Schneesturms

Den ganzen Winter lang versuchten wir, für eine gemeinsame Skitour einen Termin zu finden. Vergeblich. Und als es endlich klappte, spielte das Wetter in den Bergen ganz und gar nicht mit. Rolands knapper Kommentar: „Es könnte ja noch schlechter sein!“ Der Automatisierungstechniker, der bei Flex in Althofen jobbt, zog die Felle auf seine Skier auf und stapfte los. Für unsere Schlechtwettertour hat sich der Kötschach-Mauthener den 2308 Meter hohen Falkert ausgesucht. Und gleich vorweg: Schnee liegt noch massenhaft hoch in den Bergen. Unsere Kurztour startet direkt am Ufer des noch zugefrorenen Falkertsees und führt uns durch das kleine Sonntagstal hinauf auf die Falkertscharte, von wo wir trotz Schneesturms den beliebten Tourengipfel in Angriff nehmen. Für den 51-Jährigen gar kein Problem, immerhin zieht es ihn regelmäßig mit Tourenskiern im Winter oder dem Mountainbike im Sommer in die Berge. Nach rund eineinhalb Stunden sind wir wieder zurück beim Auto und damit auch im Trockenen.